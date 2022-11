Dieb versteckte sich im Amtssitz von Steinmeier

So dauerte es auch nur wenige Minuten, bis die für die Bewachung zuständige Bundespolizei den Mann in der Nacht auf Freitag aufspürte und festnahm. Wie die Bundespolizei am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, hatte Steinmeier wegen einiger Termine sogar die Nacht in der Villa Hammerschmidt verbracht. Ob er von dem Vorfall auf dem weitläufigen Gelände etwas mitbekommen hat, wurde nicht mitgeteilt. Zu keinem Zeitpunkt aber habe eine Gefahr für Steinmeier bestanden. Der Eindringling habe beim Klettern über den Zaun am frühen Morgen nicht einmal gewusst, wo er gelandet war, so die Bundespolizei.