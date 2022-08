VdB traf Steinmeier: Gespräch zu Krieg und Krisen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwochnachmittag in der Steiermark mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zusammengetroffen. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mitteilte, standen bei der zweistündigen Unterredung am Fuß des Dachsteins„ der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Teuerung und die Energiekrise“ sowie weitere „geopolitische Szenarien“ auf der Agenda.