Erstes Todesurteil gegen iranischen Demonstranten

Angriff auf Basidsch-Stützpunkt

Die landesweit seit Wochen anhaltenden Kundgebungen gegen die Führung der Islamischen Republik hielten offenbar auch am Wochenende an. Im viel gelesenen Twitter-Account 1500tasvir wurde ein Video veröffentlicht, in dem angeblich nächtliche Proteste in der Küstenstadt Babolsar am Kaspischen Meer zu sehen sind. Gezeigt wird, wie Benzinbomben auf einen Basidsch-Stützpunkt geworfen werden (siehe Tweet unten). Die der geistlichen Staatsspitze ergebene Basidsch-Miliz war zur Niederschlagung der Proteste eingesetzt worden.