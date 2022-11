Messezentrum wird im Notfall zum Asylquartier

Das Messezentrum entpuppte sich in den vergangenen Jahren gleich mehrmals als strategische Reserve des Landes. Ob als Corona-Feldspital, Impfstraße, Teststation oder Ankunftszentrum für Ukrainer: Das Land griff gerne auf das Ausstellungszentrum zurück. Vor Wochen spekulierte ein Insider in der „Krone“, dass der Katastrophenschutz, wie 2015, die Zügel in die Hand nehmen könnte. Genau das dürfte jetzt eingetreten sein.