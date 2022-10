Asyl-Zelte für überfülltes Quartier in Bergheim?

Zwar will Landesrat Heinrich Schellhorn Zelt-Quartiere für Asylwerber in Salzburg um jeden Preis verhindern, doch schlussendlich hat er das nur indirekt selbst in der Hand. Aus dem Innenministerium ist nämlich zu hören, dass die Bundesagentur BBU bei Bedarf im Alleingang entscheidet, ob und wo Zelte für Asylwerber aufgestellt werden. In Frage kommen dafür laut BBU jegliche Liegenschaften des Bundes. Neben Landespolizeidirektion und Kasernen wären vor allem Flächen bei bestehenden Bundes-Asylquartieren denkbar.