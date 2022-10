Eine Wortspende für 70.000 Euro Gehalt

Bis es so weit ist, sitzt sie im Wiener Gemeinderat. Ihr „politisches Engagement auf Zeit“: In den vergangenen zehn Monaten glänzte sie genau durch eine Wortspende am Arbeitsplatz. Sonst trat die Abgeordnete nicht in Erscheinung. Auf monatlichen Bezügen von knapp 7000 Euro brutto (14 Mal) ruht das Haupt jedes Arbeitsuchenden vermutlich recht gut.