„Historischer Tag“: Jubel über Cherson-Befreiung

Neun Monate nach Beginn des Kriegs sind ukrainische Streitkräfte in Cherson eingerückt - und von einer begeisterten Menschenmenge empfangen worden. Zuvor hatten die russischen Truppen die strategisch wichtige Stadt im Süden des Landes geräumt. „Cherson kehrt unter die Kontrolle der Ukraine zurück“, erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew, wo auch gejubelt wurde (siehe Video oben). Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner Videobotschaft am Freitagabend von einem „historischen Tag“.