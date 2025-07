Gedrosselte Atomkraftwerke erhöhen Strompreise

In Österreich kostete eine Kilowattstunde (kWh) Strom am Dienstag zwischen 20 und 21 Uhr am Spotmarkt 44 Cent. In der günstigsten Stunde zwischen 12 und 13 Uhr kostete der Strom wegen der Photovoltaik hingegen nur 0,3 Cent. Die Preise wurden in einer Auktion an der Börse European Power Exchange (Epex Spot SE) am Montag gebildet.