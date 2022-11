Selenskyj: „Gute Nachrichten aus dem Süden“

Russen ziehen sich ans Ufer des Dnipro zurück

In Cherson zogen sich russische Einheiten „zu vorbereiteten Positionen am linken Ufer des Dnipro-Flusses“ zurück, wie das russische Verteidigungsministerium bekannt gab. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am Mittwoch den Rückzug aus der strategisch wichtigen südukrainischen Stadt Cherson und Teilen der gleichnamigen Region angeordnet. Die russischen Truppen sollen sich demnach ans südöstliche Ufer des Dnipro zurückziehen.