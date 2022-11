Dornbirn vergibt Elfmeter und Punkte gegen Steyr

Einmal wollten die Dornbirner auf der Birkenwiese noch gewinnen, bevor es in die Winterpause geht. Im letzten Heimspiel gegen Steyr wollten sie sich ihren Fans noch einmal stark präsentieren. Dementsprechend engagiert ging das Team von Coach Thomas Janeschitz dann auch in die Partie. Wieder mit Jan Stefanon, aber ohne den verletzten Topscorer Renan.

Die erste Duftmarke setzten die Gastgeber in der achten Minute, als Lars Nussbaumer die Lücke in der Steyr-Kette sah und Stefanon auf die Reise schickte. Der Flügelflitzer fand keine klare Schussposition sein Abschluss geblockt. Auch in der Folge blieb Dornbirn spielbestimmend. Steyr musste sich aufs Kontern verlagern, obwohl Dani Madlener seine Elf wohl lieber gerne mehr im Ballbesitz gesehen hätte.

Ende des ersten Abschnitts wurden die Rothosen etwas schlampiger, Steyr dadurch stärker. Kurz vor der Pause entschärfte Goalie Justin Ospelt einen Pasic-Schuss von der Strafraumgrenze, es sollte ein erster Weckruf sein.