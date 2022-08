Klimaschutz: „Regierung orientierungslos“

Türkis-Grün will viel in erneuerbare Energien investieren und hat viele Pläne. Doch eine konkrete Umsetzung ist noch nicht in Sicht. Es fehlen teils gesetzliche Regelungen. Obwohl dies im Regierungsprogramm verankert sei, sagen Kritiker. Reinhard Steurer von der BOKU Wien monierte am Montag auf Ö1, dass vor allem die ÖVP wirtschaftsorientiert und unverantwortlich beim Klimathema agiere. Selbst wenn die Teuerung bei Energie aktuell das scheinbar größte Problem sei, so dürfe man das wichtigste Thema nicht vernachlässigen.