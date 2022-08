Koalitionszwist ums Klima: Gewessler kontert

Massive Kritik an „Blockadehaltung“

Die Umweltorganisation Fridays For Future Austria hat die ÖVP am Dienstag per Aussendung aufgefordert, ihre „Blockadehaltung“ gegen ein neues Klimaschutzgesetz aufzugeben. „Klimaschutz ohne jegliche Verbindlichkeit scheint oberste Priorität in der ÖVP zu haben“, kommentieren sie Schmuckenschlagers Aussagen.