Alleinreisen in Österreich ist auf der Überholspur

Am 11.11. ist „Singles‘ Day“ - der Tag für Alleinstehende. Jeder Einser im Datum symbolisiert dabei einen Single. Das perfekte Datum also, um den Trend Solo Travel zu beleuchten und Hotel- und Suchanfragen unter die Lupe zu nehmen. So viel sei verraten: Alleinreisen ist auf der Überholspur, auch in Österreich.