Ortschef bastelt Wiege für jedes neue Baby

Die drei älteren Herren stehen in einer Werkstatt in Roßbach und tüfteln an verschiedenen Holzstücken. Sie wirken auf den ersten Blick wie eine gemütliche Bastelgruppe, denn der Schmäh rennt fleißig. Gleichzeitig wird aber äußerst professionell gearbeitet – gesägt, gehämmert, geschliffen und gehobelt. Bei den drei Handwerkern handelt es sich um Bürgermeister Franz Bernroithner, seinen Stellvertreter Engelbert Priewasser sowie den Chef des Roßbacher Heimatmuseums Josef Gottfried.