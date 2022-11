Um Versorgung Wiens mit Lebensmittel zu sichern

Zusammen mit den Folgen des Klimawandels steht unsere Versorgungssicherheit kräftig unter Druck. Um also die heimische Lebensmittelproduktion dauerhaft abzusichern, braucht es hohe Investitionen. „Damit unsere heimische Landwirtschaft auch in Zukunft krisenfest und die Lebensmittelversorgung gewährleistet ist, ist Planungssicherheit entscheidend. Diese Planungssicherheit liefert die neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.