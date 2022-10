Wien droht jetzt der Gurkenengpass

Wiens Bürgermeister ist zu Recht stolz auf die stadteigene Landwirtschaft. Doch diese ist nun wieder einmal bedroht. Grund dafür sind die hohen Energiepreise. Viele Wiener Gewächshäuser, in denen normalerweise über den Winter Gemüse produziert wird, müssen Ende Oktober den Betrieb stoppen. Nur wenige können es sich leisten, den Betrieb fortzuführen. „Wir können es uns gerade noch leisten, weil wir schon vor der Teuerung auf Biomasse anstelle von Gas umgestiegen sind“, erzählt Markus Pannagl, Junggärtner aus Simmering. Unter seinen Kollegen bildet er damit aber die Ausnahme, die meisten müssen ihre Gemüsekulturen zeitlich verschieben. Und auch Gurkenbauer Karl Kasehs muss jetzt kreativ werden. „Wir wissen noch nicht, wie wir im Winter tun werden. Ende Jänner müssen die Setzlinge aber spätestens in die Erde. Ich überlege jetzt, wie ich das Glashaus besser isolieren kann“, so der 33-Jährige.