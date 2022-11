Plötzlich sind die Corona-Helden nichts mehr wert

„Eins, zwei, drei“, zählte eine der Gewerkschafterinnen ein, dann war der Eingangsbereich des Interspar-Markts in der Oberfeldstraße in Wels für wenige Augenblicke mit „Wir wollen mehr“-Sprechchören erfüllt, während Aufkleber mit dem Slogan „Ich bin kein Schnäppchen!" an die Zuhörer verteilt wurden.