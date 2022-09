„Die Arbeitgeber müssen diesmal einibeißen“

Die Gewerkschaft mobilisiert heute ihre Mitglieder und demonstriert in ganz Österreich gegen die Teuerung. In Linz geht‘s ab 14 Uhr beim Volksgarten los. Im Vorfeld sprach die „OÖ-Krone“ mit Metaller-Gewerkschafter Rainer Wimmer über seine Forderungen. Und auch darüber, warum der Chef-Verhandler die Arbeitgeber bei der am Montag startenden Herbstlohnrunde „tief in die Tasche greifen“ sehen will.