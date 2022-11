Nächtlicher Metaller-Durchbruch: Plus 7,4 Prozent!

Zwölf Stunden verhandelt

Für die Einigung waren vier Verhandlungsrunden notwendig, in der letzten wurde gut zwölf Stunden in der Wirtschaftskammer in Wien verhandelt. Die Arbeitnehmervertreter der GPA und der PRO-GE waren mit einer Forderung von plus 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in die Verhandlungen gestartet. Basis für das Feilschen ist traditionell die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate, diese lag bei 6,4 Prozent.