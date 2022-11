Anastasia-Bewegung: Sekte mit Reinheits-Wahn

Und die ist schwer bedenklich, wie die Bundesstelle für Sektenfragen auf Anfrage der „Krone“ sagt: „Es dreht sich alles um den Reinheitsgedanken.“ Die seit 2012 auch in Österreich auftretenden Anastasia-Bewegung geriet seit einem geplatzten Grundstückkauf im Südburgenland erneut in die Schlagzeilen. Die lose zusammengesetzte Gruppierung ist seit der Corona-Pandemie verstärkt aktiv. Das hat vor allem mit den esoterischen Angeboten und den Verschwörungstheorien zu tun, die neue Höhen erreichen. Bedenklich ist aber vor allem, dass die Szene in Österreich sich im Bereich Bildung und Schule ausbreitet.