Schockierende Details zum Tod vom Aaron Carter

Es heißt, die Haushälterin habe Aaron am Freitag den ganzen Tag nicht gesehen, und erst am Samstagmorgen sei sie zu seiner Schlafzimmertür gegangen, um zu fragen, ob er Kaffee wollte. Weil sein Hund im Schlafzimmer verrückt spielte, öffnete sie die Tür und fand Carters Leiche in der Badewanne. Nachbarn berichteten, man habe sie verzweifelt schreien hören, er sei tot.