Nick Carter weinte auf der Bühne um toten Bruder

Sie schrieb: „An meinen Zwilling ... Ich habe dich über alle Maßen geliebt. Wir werden dich sehr vermissen. Mein lustiger, süßer Aaron, ich habe so viele Erinnerungen an dich und mich. Und ich verspreche, sie in Ehren zu halten. Ich weiß, dass du jetzt in Frieden ruhst. Ich werde dich mit mir tragen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe - und dich wiedersehen werde.“