In Wien geboren, aber kein Staatsbürger

Serbien auf Platz eins

Der Großteil von ihnen nimmt daher die Nationalität der Eltern beziehungsweise der Mutter an. So haben die meisten in Österreich geborenen Kinder von Migranten die serbische Staatsbürgerschaft (17.087), gefolgt von der Türkei mit 10.527 und Polen (6548). Ebenfalls in den Top 10 befinden sich Deutschland, Ungarn und Rumänien.