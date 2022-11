Pflege: Wirbel um Corona-Bonus als „Mogelpackung“

Am „Tag der Pflege“ legte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) heuer im Mai sein Konzept für die lang erwartete Reform vor. Größter Brocken mit 520 Millionen Euro war ein Bonus in der Höhe etwa eines zusätzlichen Monatsgehalts. In dem der „Krone“ zugespielten Entgelterhöhungs-Zweckausschussgesetz ist die Summe nun fixiert.