„24-Stunden-Pflege steht bald vor dem Kollaps“

24-Stunden-Pflege ist für Staat ein Schnäppchen

„Seit 2007 ist die vom Bund beschlossene Förderung in Höhe von monatlich 550 Euro nämlich weder erhöht noch an die Inflation angepasst worden“, kritisiert Helmut Lutz, Geschäftsführer von Malteser Care. Er warnt vor einem Kollaps des Systems. Denn 30.000 Personen haben in Österreich eine Pflegekraft. Fallen diese weg, müssten die Alten und Kranken in öffentlichen oder privaten Einrichtungen untergebracht werden. Doch die Plätze oder die benötigten Mitarbeiter gibt es überhaupt nicht.