Für angehende Pfleger wird es mehr Geld geben

Bis 2030 werden allein in Wien 9000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Bei der Ausbildung hapert es oft auch an der finanziellen Unterstützung. Mit der Einführung des Wiener Ausbildungsgeldes wurde bereits im Frühjahr 2021 ein erster Schritt gesetzt. Berufsumsteiger in einer mehr als zwölfmonatigen Ausbildung konnten mit 400 Euro monatlich sozial abgesichert werden.