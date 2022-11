Kommende Woche wird wieder sonnig und mild

Eine äußerst milde Südwestströmung zieht am Dienstag über ganz Österreich. Dazu gibt es zumeist sonniges Wetter, in den Niederungen, Becken und Tälern im Osten des Landes. Vereinzelte Nebelschauer können dennoch auftreten. Der Wind weht am Alpenostrand und am Nordrand der Alpen mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen variieren je nach Nebelzähigkeit, Sonnenscheindauer und Föhn. Mit bis zu 18 Grad wird es der wärmste Tag in der Woche.