Selenskyj setzt auf Crowdfunding für Waffen

„(...) Wir wollen Mittel für eine ganze Flotte von Seedrohnen sammeln“, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache an. Nach Kriegsausbruch wurde die Internetplattform United24 eingerichtet, über die laut der ukrainischen Regierung bereits rund 220 Millionen Dollar (220,36 Euro) für Waffenkäufe eingegangen sind. Aktuell erwarte das Land größere Zahlen von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie, so Selenskyj.