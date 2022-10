Ukraine zeigt Video von Sewastopol-Attacke

Lediglich Minenräumschiff beschädigt?

Bestätigt wurde indes von russischer Seite nur, dass das Minenräumschiff „Iwan Golubez“ und auch Anlagen in einer Bucht leicht beschädigt wurden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Die Angriffe seien unter Anleitung britischer Spezialisten in der Ukraine erfolgt.