Moskau droht Soldaten bei Rückzug mit Erschießen

Zieht Russland aus Cherson ab?

Indes zieht Russland weiterhin einen Teil der Truppen aus dem Nordwesten des Gebiets Cherson ab. Laut „Institute for the Study of War“ (ISW) ist aber noch unklar, ob russische Streitkräfte aus der Stadt Cherson im Süden der Ukraine abziehen oder sie gegen die heranrollenden Kiewer Truppen verteidigen wollen. Die Ukraine hat in den letzten Wochen Stück für Stück in der Region Cherson Fuß gefasst. Laut ukrainischen Angaben wurden 100 Städte und Dörfer zurückerobert zu haben, während sie sich auf die Hauptstadt der Region zubewegen.