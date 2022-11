Diversion und Prozess nach Fensterstürzen

Mutter vor Gericht

In Oberösterreich hat es heuer bisher neun Fensterstürze (bundesweit waren es 19) gegeben. Im Landesgericht Linz muss sich am 29. November auch die Mutter der zweijährigen Zara wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das türkische Mädchen war am 25. Mai durch ein Fenstergitter im vierten Stock eines Wohnhauses 13 Meter tief auf den betonierten Kellereingang gefallen. Zara erlitt mehrere Knochenbrüche.