Ruhige Seenwanderung im Lechquellgebirge

Alpen- Wundklee: Die mehrjährige, krautige Pflanze erreicht Wuchshöhen von 5 bis 40 Zentimetern, die Blüten stehen in vielblütigen Blütenköpfen und sind meistens von goldgelber Farbe. Die triviale Bezeichnung „Wundkraut“ verweist auf die Verwendung in der Volksmedizin zur Heilung von Wunden und als Hustenmittel. Grund dafür ist der Gehalt an Saponinen (Bitterstoffe, Anm.) und Gerbstoffen in den Blüten, welche auch dazu benutzt wurden, um Geschwüre aller Art zu behandeln. Der Wundklee galt lange Zeit auch als Zauberpflanze, die, in die Wiege gelegt, kleine Kinder vor dem „Verhexen“ beschützen sollte. Als Standort bevorzugt der Wundklee Trockenwiesen und Halbtrockenrasen, Wegränder, Böschungen und Steinbrüche. Die Pflanze gedeiht vor allem auf kalkhaltigen Böden. Die Blütezeit erstreckt sich normalerweise von Juni bis September, bei günstiger Witterung kann sie jedoch wesentlich länger andauern.