Katar-WM: Zumindest für ein Umdenken wurde gesorgt

Irgendwie will niemand am Katar-Thema anstreifen, zu unsympathisch hörten sich im Vorfeld die meisten Geschichten an. Missachtung der Menschenrechte, Korruption, Spionageskandal undein Großereignis auf engstem Raum, die Vorzeichen der 22. Endrunde sind alles andere als rosig. Wie reagieren die Beteiligten und Fans? Von einer Weltmeisterschaft der Rekorde dürfte jedenfalls keine Rede sein.