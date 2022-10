Public-Viewing-Boykott von WM weitet sich aus

Der Boykott französischer Städte gegen ein Public Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar weitet sich aus. Inzwischen hätten sich auch Paris, Marseille, Bordeaux und Nancy dem Boykott angeschlossen, berichtete die Zeitung „Le Monde“ am Dienstag. Zuvor hatten sich bereits Straßburg, Lille und Reims gegen das Übertragen von Spielen der Fußball-WM vom 20. November bis 18. Dezember in Katar auf Großbildschirmen entschieden.