Gerichtliches Nachspiel einer toxischen Beziehung

Der Angeklagte sieht sich selbst als Opfer

Auch zu einem weiteren Vorwurf, wonach er heimlich in der Wohnung Sprachaufnahmen zwischen ihm und der Kindsmutter gemacht hätte, bekennt er sich „nicht schuldig“. Vielmehr sieht sich der Syrer als Opfer. So soll es die nunmehrige Ex gewesen sein, die ihn bereits zwei Wochen nachdem sie ihn angezeigt hatte, wieder permanent angerufen und den Kontakt zu ihm gesucht habe. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Wir sind doch getrennt.“ Kaum hat er diesen Satz ausgesprochen, klingelt auch schon im Gerichtssaal das Handy im Hosensack des Angeklagten. Es ist die als Zeugin geladene Ex, die wegen einer angeblichen Autopanne nicht bei Gericht erscheinen kann. Auf Geheiß der Frau Rat, den Karren aus der Gefahrenzone zu bringen und dann schnurstracks zum Gericht zu laufen, wird die Verhandlung bis zum Eintreffen der Belastungszeugin kurz unterbrochen.