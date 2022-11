Verlegung Hunderter Lehrlinge stößt auf Kritik

Investitionskosten in Millionenhöhe

„Die Sanierung der Schulen in Villach und Klagenfurt kostet 60 Millionen“, bestätigt Schäfermeier. In Völkermarkt und St. Veit müssen die Lehrlingsheime ausgebaut, in Villach ein neues errichtet werden. „Die längeren Wegzeiten oder die Notwendigkeit im Heim zu übernachten, machen die Lehre unattraktiv.“, so Zandonella.