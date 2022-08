Wegen 200 Euro: Schuldirektorin als Betrügerin?

Seit sechs Jahren gibt es in einer Kärntner Gemeinde für junge Menschen hübsche Förderungen: Lehrlinge werden für die Abschlussprüfung ebenso unterstützt wie erfolgreiche Maturanten und auch Studenten einer Uni oder Fachhochschule. Sie erhalten 100 Euro pro Semester, also höchstens 200 Euro im Jahr. Für diese Summe soll, so der Vorwurf von Staatsanwältin Ines Küttler, eine Volksschuldirektorin kriminell geworden sein.