Die Kärntner Gastronomie hat Nachwuchs-Probleme

Mehr als 2000 Jugendliche hat Erwin Putzenbacher in seiner Laufbahn als Lehrlingsausbilder in die Tourismusbranche gebracht. Seit einiger Zeit jedoch bemerkt der Restaurantfachmann - er ist im neu renovierten Gipfelhaus am Magdalensberg für das Service verantwortlich - ein mangelndes Interesse für Service-Berufe bei Jugendlichen.