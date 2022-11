Rebecca: „Gebasht, weil ich Rapp-Tochter bin“

„Ja, ich habe einen Freund, und er darf machen, was er will, und ich darf machen, was ich will“, räumte Sonja ein. Doch für Rebecca war das Thema noch lange nicht durch. Denn mit einem weiteren Zettel kam das Thema noch einmal auf den Tisch. „Ich hab keinen Freund, hallo!“, schimpfte sie drauflos. „Dann hätte ich das nie gemacht.“ Und stürmte dann irgendwann aus der Küche.