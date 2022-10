Nazi-Sager im „Forsthaus“: Die Hintergründe

Alles für die Quote. Alles für die Klicks. Bis es reicht. Das Fass zum Überlaufen hat jetzt „Forsthaus Rampensau“-Kandidatin Kerstin gebracht. Wie produktionsnahe Personen berichten, soll die dreifache Mutter mit einem Nazi-Sager für Aufregung in der Kärntner Almhütte gesorgt haben. ATV handelte nach dieser „untragbaren Aussage“ und wirft in der nächsten Woche die „Teenager werden Mütter“-Teilnehmerin samt Partner Scott aus der Show.