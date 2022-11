Großer Ansturm auf Salzburger Sozialmärkte

Die Chefin vom in dieser Form größten Sozialmarkt in Salzburg sieht sich und ihre Ehrenamtlichen M aber gerüstet: „Zum Glück haben wir nicht das Problem wie scheinbar im Osten Österreichs, wo die Waren in den Märkten knapp werden. Wir pflegen mit unseren großzügigen Spendern, also etwa den Leitern von Supermärkten und Bäckereien, einen persönlichen Umgang. Das funktioniert ausgezeichnet“, erklärt Dank.