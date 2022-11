Meghan plaudert über Alltag mit Archie und Lilibet

Morgen mit Archie und Lili voller Chaos

Dennoch gehe sie in ihrer Rolle als Mama voll und ganz auf, schwärmte die 41-jährige Ex-Schauspielerin weiter. „Aber für mich ist es, weißt du, als hätte ich beide Monitore an, damit ich die Kinder hören kann, immer mit Lili aufstehen, sie nach unten bringen und eine halbe Stunde später ist auch Archie auf. Ich fange an, seine Lunchbox zu machen, bevor er aufsteht, während ich sie halte und ihr etwas zum Knabbern bringe. Mein Mann hilft mir, Archie nach unten zu bringen“, schilderte Meghan ihre Morgenroutine in ihrem Heim im kalifornischen Montecito.