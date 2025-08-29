Bestatterin lagerte Babyleichen im Wohnzimmer

Mutter: „Das war kein schöner Anblick“

Zoe Ward hatte sich nach dem Tod ihres drei Wochen alten Sohnes Bleu im Jahr 2021 an U.s Bestattungsservice „Florrie‘s Army“ gewandt. Sie erwartete eine professionelle Aufbewahrung des Leichnams – stattdessen fand sie bei einem Besuch ihren Sohn im Wohnzimmer der Bestatterin. Sie habe „geschrien“, als sie ihren toten Sohn in einer Babywippe beim „Cartoons schauen“ in U.s Wohnzimmer entdeckte.