Lilibets Treffen mit der Queen „war wunderschön“

Am Samstag veranstalteten Meghan und Harry eine kleine Geburtstagsfeier für Lili auf dem Gelände von Frogmore Cottage, ihrer Residenz in Großbritannien. Der mit seiner Familie mitgereiste Fotograf Misan Harriman veröffentlichte wenige Tage später Fotos der Party. Ein Foto zeigt die rothaarige Lilibet, die eine Schleife im Haarschopf trägt, in einem hellblauen Kleidchen im Gras sitzen.