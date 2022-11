Video zeigt Rapper Salehi nach mutmaßlicher Folter

Nach seiner Festnahme hat sich der bekannte iranische Rapper Toomaj Salehi in einem Video für kritische Aussagen entschuldigt. Staatsmedien verbreiteten am Mittwoch ein Video des Musikers, das ihn mit verbundenen Augen auf dem Boden hockend zeigt. „Ich habe einen Fehler gemacht“, so Salehi mit gebrochener Stimme. Menschenrechtler werfen der iranischen Führung vor, öffentliche Entschuldigungen unter Folter zu erzwingen.