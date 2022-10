Schläge von Irans Polizei: Mädchen (15) gestorben

Eine 15-jährige Schülerin im Iran ist nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. Asra Panahi sei am 13. Oktober gestorben, nachdem „Beamte in Zivil“ das Shahed-Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil „angegriffen“ hätten, teilte der Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften in einer am Montag veröffentlichten Erklärung mit.