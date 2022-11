Nehammer zu Korruption: „So bin ich nicht“

Die Ereignisse der letzten Wochen hätte tatsächlich ein „miserables Bild“ der Politik abgegeben, so der Kanzler. Sollte es Korruption gegeben haben, so verurteile er das „auf das Schärfste“. Ob derartige Vorgänge passiert seien, könnten aber nur unabhängige Gerichte klären. „Ich spreche niemanden schuldig, ich bin kein Richter“, betonte er. Korruption habe in Österreich keinen Platz, „so bin ich nicht, so sind wir nicht“, sagte Nehammer.