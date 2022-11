Gleich zwei Schicksalstage für die Volkspartei

Schmid als Zeuge vor dem U-Ausschuss

Damit sind wir bei Tag 2. Thomas Schmid, Schlüsselzeuge mit Kronzeugen-Potenzial, ist am Wort. Was wird er aussagen? Die Parteien bringen sich in Stellung. Die SPÖ singt ihren Schlager, vorgetragen einmal mehr von Klubvize Jörg Leichtfried. „Neuwahlen sind der richtige und notwendige Weg. Die letzten Wochen und Tage haben auch gezeigt, dass es in der ÖVP und auch beim ÖVP-Obmann keine Einsicht und keinen Willen zur Aufklärung gibt.“