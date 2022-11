Serbiens Streitkräfte in erhöhter Bereitschaft

Die serbischen Streitkräfte in der Grenzregion zum Kosovo sind in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Die Anordnungen seien erfolgt, nachdem in der Region von Raska und Merdare - zwei Ortschaften unweit der Grenze zum Kosovo - Drohnen gesichtet worden seien, die serbische Militäranlagen gefilmt hätten, erklärte Ministerpräsidentin Ana Brnabic.