Kosovo: Destabilisierung am Balkan durch Russland

Kosovo streckt Fühler in Richtung EU aus

Die zum Teil in Deutschland aufgewachsene und daher perfekt Deutsch sprechende Chefdiplomatin dankte Schallenberg für dessen „unermüdlichen Einsatz“ für die seit Jahren von der EU in Aussicht gestellte, aber bisher nicht umgesetzte Visaliberalisierung für den Kosovo. „Es ist völlig unverständlich, dass wir noch nicht weitergekommen sind mit der Visaliberalisierung“, kritisierte der Außenminister einmal mehr. „Wir müssen endlich Nägel mit Köpfen machen, genauso bei Bosnien-Herzegowina“, das den EU-Kandidatenstatus erhalten solle. Schallenberg sprach von einem „Lackmustest für Europa“, das strategischen Weitblick zeigen müsse in seiner unmittelbaren Nachbarschaft: „Sind wir in der Lage, Sicherheit und Stabilität zu exportieren oder laufen wir irgendwann Gefahr, Instabilität und Unsicherheit importieren zu müssen“, sagte er.